Mondiaux de natation – Seto triple et Hosszu quintuple sur 400 4 nages, les Américaines terminent en beauté

Katinka Hosszu a remporté son cinquième titre mondial sur 400 m 4 nages, son 9e au total, dimanche lors de la dernière journée des épreuves 18es des championnats du monde de natation disputées au Nambu University Municipal Aquatics Center de Gwangju (Corée du Sud). Titrée lundi sur 200 m 4 nages, la Hongroise, qui détentrice du record du monde et championne olympique en titre, a survolé la course en 4:30.39. La Chinoise Ye Shiwen a pris l’argent loin derrière (4:32.07) et la Japonaise Yui Ohashi le bronze (4:32.33). Le Japonais Daiya Seto est devenu le nageur le plus titré en 400 m 4 nages. Il a remporté son troisième sacre mondial après 2013 et 2015. Largement en tête tout au long de la course, le Japonais a bien failli être rejoint sur les 25 derniers mètres par l’Américain Jay Litherland. Mais c’est bien Seto, également titré sur 200 m 4 nages jeudi, qui a touché le mur en premier dans le temps de 4:08.95, devant Litherland (4:09.22) et le Néo-Zélandais Lewis Clareburt (4:12.07).

L’Américaine Simone Manuel a arraché la victoire sur 50 m nage libre. Déjà titrée sur 100 m libre vendredi, Manuel a prouvé une nouvelle fois qu’elle était la plus rapide en crawl en terminant l’aller-simple en 24.05 secondes. Elle prive de deux centièmes seulement la Suédoise Sarah Sjöström (24.07), tenante du titre, d’un nouveau sacre. L’Australienne Cate Campbell a pris le bronze en 24.11.

L’Allemand de 21 ans Florian Wellbrock est champion du monde du 1500 m libre en 14:36.54 et privé l’Italien Gregorio Paltrinieri, 3e en 14:38.75, d’un troisième titre de champion du monde consécutif et d’un deuxième sacre en Corée après son or sur 800 m mercredi. L’Ukrainien Mykhailo Romanchuk a fini 2e en 14:37.63.

Les Britanniques ont remporté le titre du 4X100m 4 nages masculin avec à la clé un nouveau record d’Europe (3:28.10). Luke Greenbank, Adam Peaty, James Guy et Duncan Scott ont privé les Etats-Unis du titre et en particulier Caeleb Dressel d’un 7e titre. Il quitte la Corée nanti de 6 médailles d’or, une de moins qu’il y a deux ans à Budapest. On notera que Nathan Adrian, sacré dans le relais 4X100 libre, n’a réussi que le 6e chrono (47.60) dans les derniers 100 m en crawl. Parti premier, Adrian, qui a été traité pour un cancer des testicules en janvier, a été dépassé par le Britannique Scott auteur d’un phénoménal 46.16 (lancé). La Russie a fini 3e en 3:28.81.

Les Américaines ont ponctué ces Mondiaux en améliorant le record du monde du relais 4X100m 4 nages. Regan Smith, Lilly King, Kelsi Dahlia et Simone Manuel ont réalisé le temps de 3:50.40 (a.r. 3:51.55 le 30 juillet 2017 à Budapest). Au terme du premier relais Regan Smith a égalé son record du monde du 100m dos (57.57) qu’elle avait établi le 28 juillet 2018 à Irvine (USA). L’Australie a pris la 2e place (3:53.42) et le Canada la 3e (3:53.58).

Dans des épreuves non olympiques, Lilly King a tenu son rang de favorite sur 50 m brasse en 29.84. L’Américaine avait déjà été titrée sur 100 brasse avant d’être disqualifiée en séries du 200. Elle a battu l’Italienne Benedetta Pilato de 14 ans (30.00) et la Russe Yuliya Efimova (30.15).

Le Sud-Africain de 21 ans Zane Waddell a gagné le 50 m dos en 24.43 devant deux Russes: Evgeny Rylov (24.49) et le grand favori Kliment Kolesnikov (24.51), champion d’Europe 2018 et recordman du monde en 24.00 secondes.

Source: Belga