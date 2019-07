La Porsche 911 de Klaus Bachler/Andrea Rizzoli/Zaid Ashkanani en tête à 4h de l’arrivée

Relancées à 11h30, après 5h47 d’interruption en raison des conditions météo trop mauvaises, les 24 Heures de Spa-Francorchamps automobiles restent très ouvertes à 12h30 alors qu’il reste quatre heures de course et que la pluie continue de tomber dans les Ardennes. Cette première de course après le nouveau départ, effectué dans un premier temps sous voiture de sécurité, a vu l’Allemand René Rast effectuer une superbe remontée au volant de son Audi R8 du team WRT qu’il partage avec Robin Frijns et Nico Müller (All/P-B/Sui). Il est remonté de la 9e à la première place avant de devoir céder son volant à Frijns.

Du coup, la Porsche 911 de Klaus Bachler/Andrea Rizzoli/Zaid Ashkanani (Aut/Ita/Kow) est passée en tête devant la BMW M6 de Christian Krognes/Mikkel Jensen/Nick Catsburg (Nor/Dan/P-B) et l’Audi R8 de René Rast/Robin Frijns/Nico Müller (All/P-B/Sui).

Source: Belga