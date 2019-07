La course est repartie à 11h30 sous « safety car »

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps automobiles sont reparties dimanche à 11h30 derrière la voiture de sécurité, alors que la pluie continuait à tomber mais de manière plus modérée. La course avait été arrêtée par un drapeau rouge à 5h43 du matin en raison des conditions météorologiques très défavorables. La pluie abondante, qui provoquait de l’aquaplanage en ligne droite, et la mauvaise visibilité ont poussé les organisateurs à interrompre leur épreuve afin de préserver la sécurité des pilotes. Au moment de l’interruption de l’épreuve, la Lamborghini Huracan de Mirko Bortolotti/Christian Engelhart/Rolf Ineichen (Ita/All/Sui) menait la danse devant la BMW M6 de Christian Krognes/Mikkel Jensen/Nick Catsburg (Nor/Dan/P-B), la Porsche 911 de Klaus Bachler/Andrea Rizzoli/Zaid Ashkanani (Aut/Ita/Kow), la Ferrari 488 de Mikhail Aleshin/Davide Rigon/Miguel Molina (Rus/Ita/Esp) et la Mercedes-AMG de Luca Stolz/Yelmer Buurman/Maro Engel (All/P-B/All).

Côté Belge, Frédéric Vervisch (Audi R8) est 11e, Bertrand Baguette (Honda Acura) est 13e et Laurens Vanthoor (Porsche 911) est 21e. Tous sont à un tour du leader alors que les dix premiers sont encore dans le même tour.

Source: Belga