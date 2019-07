Jupiler Pro League – L’Antwerp écarte Eupen en clôture de la 1ère journée

L’Antwerp a réalisé une entrée en lice convaincante en Jupiler Pro League dimanche soir en s’imposant 1-4 à Eupen en clôture de la première journée. Le ‘Matricule N.1’ compte trois points comme six autres équipes (Club Bruges, Malines, Standard, Genk, Ostende et Mouscron) mais est en tête du classement grâce à une meilleure différence de buts. Les Anversois ont débuté la rencontre pied au plancher et ont immédiatement récolté les fruits de leur forcing grâce au sens du but de Dieumerci Mbokani (3e). Le buteur de l’Antwerp a remis ça en début de deuxième période de manière acrobatique (55e) alors qu’entretemps Bautista Orgilles avait permis à Eupen d’égaliser sur une sublime frappe enroulée (43e).

Les Germanophones ont poussé pour chercher une deuxième égalisation mais l’Antwerp ne s’est plus fait piéger. En contre, l’équipe de Laszlo Bölöni a accru son avance grâce à Ivo Rodrigues (59e) et Lior Refaelov (81e).

Il s’agit du sixième succès en déplacement sur les huit rencontres disputées ce week-end.

Source: Belga