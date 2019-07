Formation fédérale – La réunion s’est achevée peu avant 21h, sans commentaires des participants

La réunion organisée dimanche par les informateurs royaux, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), s’est achevée peu avant 21h. A l’exception des représentants de l’Open Vld, les participants ont quitté le Palais d’Egmont par une autre sortie que celle de la Caserne Prince Albert où se trouvaient les journalistes. Personne n’a fait de commentaire. Les informateurs feront rapport au Roi lundi, la 5e fois depuis qu’ils ont été désignés, à la fin mai. Lors de leur dernière conférence de presse, ils avaient expliqué qu’ils passeraient les deux semaines écoulées à produire une note devant ouvrir une phase de « préformation » d’un gouvernement fédéral.

La réunion de dimanche a permis à MM. Reynders et Vande Lanotte de présenter leur note. Il est manifestement prématuré de parler de points de convergence en vue d’une future coalition et dès lors de « préformation », indiquait-on à bonne source.

Sept partis se sont retrouvés autour de la table: PS, N-VA, MR, CD&V, Open Vld, Groen et sp.a, représentés par leur président et une deuxième, voire une troisième personnalité. Au PS, Paul Magnette accompagnait Elio Di Rupo; pour le MR, outre Charles Michel, la ministre Sophie Wilmès était également de la partie; pour la N-VA, en plus de Bart De Wever, il y avait les députés Jan Jambon et Theo Francken; pour l’Open Vld, le vice-premier ministre Alexander De Croo assistait Gwendolyn Rutten; pour le sp.a, il s’agissait de la cheffe de groupe Meryame Kitir en plus du président John Crombez; pour Groen, le duo était composé de Meyrem Almaci et du chef de groupe Kristof Calvo; pour le CD&V, seul le président Wouter Beke a été remarqué.

La question de la présence d’Ecolo s’est posée ces derniers jours. Peu après 18h, les Verts francophones ont confirmé qu’ils ne viendraient pas, fidèles à leur engagement de n’être en aucune manière associés à la N-VA. Groen a en revanche accepté le rendez-vous mais n’entend pas changer la ligne des écologistes dans le domaine fédéral: « Nous n’entrerons pas dans un gouvernement sans Ecolo. Cela n’a pas changé ce soir », a expliqué Mme Almaci.

La réunion de dimanche était la première « grande réunion » depuis le 26 mai. Certains partis ne se sont plus parlés depuis très longtemps, en particulier le PS et la N-VA dont les derniers échanges remontent à 2011, quand se négociait la 6e réforme de l’Etat. Les informateurs ont tenté jeudi de rassembler les deux partis mais l’entrevue a été annulée.

Les informateurs devraient tenir une conférence de presse après leur audience avec le Roi.

