24 Heures de Spa-Francorchamps – La course, arrêtée à 6h00 par les conditions météo, ne reprendra pas avant 11h30

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps automobiles arrêtées par un drapeau rouge à 6h00 du matin en raison des conditions météorologiques très défavorables ne repartiront pas avant 11h30 ont annoncé les organisateurs sur leur site officiel. La pluie abondante, provoquant de l’aquaplanage en ligne droite, a conduit les organisateurs à interrompre leur épreuve afin de préserver la sécurité des pilotes. Après l’arrêt de la course, les organisateurs décidaient toutes les demi-heures la reprise ou non de la course. Comme les prévisions n’annoncent pas d’amélioration avant la fin de la matinée, ils ont annoncé de fixer la prochaine décision à 11h30. Si le feu vert est donné, il restera 5 heures de course. Les 24 Heures doivent s’achever ce dimanche à 16h30.

Les voitures sont en parc fermé et les équipes ne peuvent pas travailler sur celles-ci.

Au moment de l’interruption de l’épreuve, la Lamborghini Huracan de Mirko Bortolotti/Christian Engelhart/Rolf Ineichen (Ita/All/Sui) menait la danse devant la BMW M6 de Christian Krognes/Mikkel Jensen/Nick Catsburg (Nor/Dan/P-B), la Porsche 911 de Klaus Bachler/Andrea Rizzoli/Zaid Ashkanani (Aut/Ita/Kow), la Ferrari 488 de Mikhail Aleshin/Davide Rigon/Miguel Molina (Rus/Ita/Esp) et la Mercedes-AMG de Luca Stolz/Yelmer Buurman/Maro Engel (All/P-B/All).

Côté Belge, Frédéric Vervisch (Audi R8) est 11e, Bertrand Baguette (Honda Acura) est 13e et Laurens Vanthoor (Porsche 911) est 21e. Tous sont à un tour du leader alors que les dix premiers sont encore dans le même tour.

Source: Belga