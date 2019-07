24 Heures de Spa-Francorchamps – Frédéric Vervisch: « Finir premier Belge, c’est ce que je vais retenir de cette course!

Déjà vainqueur des 24 Heures de Dubaï et du Nürburgring cette saison, Frédéric Vervisch (Audi) n’est pas parvenu à faire le triplé à Spa-Francorchamps ce dimanche. Comme en 2018, il termine 4e et meilleur représentant belge. Après des essais compliqués le jeudi, Frédéric Vervisch ne s’attendait pas à être aussi à l’aise en course. Les conditions pluvieuses ont bien aidé l’Audi de l’équipe française Saintéloc : « Avec tous les soucis rencontrés depuis jeudi, je ne m’attendais pas à terminer 4e et meilleure Audi », explique le Courtraisien. « On avait un très bon rythme sous la pluie, ce qui nous a permis d’être en permanence aux avant-postes. Sans ça, ça aurait été compliqué. On a tout essayé jusqu’au bout, notamment avec la stratégie en fin de course, mais ça n’a pas fonctionné car la pluie s’est arrêtée. »

Avec le même équipage que l’an passé (il roulait avec les Allemands Christopher Haase et Markus Winkelhock), Vervisch a terminé 4e tout comme en 2018. Mais le résultat à une saveur différente cette année : « C’est différent car on luttait vraiment pour la gagne l’an passé. On était 2e avant de chuter 4e après un souci d’essence. Ici, on pensait finir 5e ou 6e. »

Vervisch est tout de même très satisfait de terminer meilleur représentant belge : « Il y a un très gros niveau parmi les pilotes belges » analyse Vervisch. « C’est vraiment un honneur de finir premier Belge. C’est ce que je vais retenir de cette course! »

Source: Belga