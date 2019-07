Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Elegante (réf. 15983)

Je m’appelle Elegante et je n’ai pas volé mon nom : je suis noble, gracieuse, élégante et aussi belle à l’extérieur qu’à l’intérieur ! Je suis gentille, affectueuse, sociable avec tous. Ce que je préfère ? Me faire câliner dans vos bras ! Qui va m’accueillir dans sa maison et dans son cœur ? Je vous rendrai votre amour au centuple!

Sexe Femelle Age 4,5 ans Race Galgo Taille 59 cm Pelage Poils courts Poids 26 kg

Luna (réf. 16182)

Je ne suis plus toute jeune, je ne suis pas non plus un beau chien de race et pourtant… j’ai tant d’amour à offrir ! Je n’ai jamais connu que la misère et les coups et si on élève la voix, je me recroqueville encore de peur d’être battue. Je suis maintenant dans une famille d’accueil où tout est mis en œuvre afin que je retrouve sérénité et confiance. Je mérite de vieillir en sécurité et entourée d’amour pour la première fois de ma vie…

Sexe Femelle Age 7 ans Race Croisé Taille 23 cm Pelage Poils courts Poids 6 kg

Yema (réf. 16264)

Je suis un chiot sociable, de caractère très doux. Je suis assez calme de nature mais j’adore aussi jouer avec tous mes frères et sœurs. Je suis très sociable avec tout le monde. Vous avez vu mes beaux yeux ? Ils vous feront fondre… Si vous m’adoptez et me donnez une bonne éducation, je deviendrai un super chien et vous ne pourrez plus vous passer de moi, c’est sûr !

Sexe Femelle Age 4 mois Race Croisé Podenco Taille 33 cm Pelage Poils courts Poids 6 kg

Vous êtes intéressé par Eelegante, Luna, Yema ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr