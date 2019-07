WTA Palerme – La Néerlandaise Kiki Bertens en finale contre la Suissesse Jil Teichmann

Tête de série numéro 1, Kiki Bertens affrontera en finale la Suissesse Jil Teichmann (N.8) au tournoi de tennis WTA de Palerme, en Sicile, une épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars. Les demi-finales samedi ont tourné court. Jil Teichmann (WTA 82) a disposé de la Russe Ludmila Samsonova (WTA 144), 20 ans, lucky loser des qualifications en deux manches 6-3, 6-1 en 1 heure et 16 minutes de jeu.

L’autre demi-finale a vu la domination de Kiki Bertens, 5e joueuse du monde, 27 ans, sur l’Espagnole Paula Badosa (WTA 119), 21 ans, 6-1, 7-5 en moins d’une heure et demie (1h37.

Jil Teichmann, 22 ans, est à la recherche d’un seconde titre sur le circuit après sa victoire à Prague début avril, pour sa première finale WTA.

Kiki Bertens, de son côté, affiche un palmarès riche de 9 victoires, dont deux cette année, à St-Petersbourg et Madrid, et 3 finales perdues.

