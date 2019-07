Vincenzo Nibali gagne la 20e étape du Tour de France, Bernal en jaune à Paris, Alaphilippe quitte le podium

L’Italien Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a remporté samedi la 20e et avant-dernière étape du Tour de France entre Albertville et Val Thorens (59 km). Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a conservé son maillot jaune à la veille de l’arrivée finale à Paris. Son équipier britannique Geraint Thomas, vainqueur sortant, et le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) sont 2e et 3e du général car Julian Alaphilippe, qui a lâché prise à 15 km de l’arrivée, a quitté le podium en perdant plus de 3 minutes. C’est la 53e victoire de la carrière de Nibali, la 6e dans une étape du Tour de France.

L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a pris la deuxième place de l’étape à 10 secondes devant son compatriote et équipier Mikel Landa, 3e à 14 secondes. Bernal a franchi la ligne en quatrième position à 17 secondes, en même temps que Thomas.

Dimanche, le 106e Tour de France s’achèvera par une étape de 128 km entre Rambouillet et les Champs-Elysées. En franchissant la ligne d’arrivée, Bernal deviendra officiellement le premier Sud-Américain à remporter la Grande Boucle.

Source: Belga