Tour de Wallonie – Timothy Dupont (Wanty-Gobert) gagne la première étape à Dottignies

Timothy Dupont (Wanty-Gobert) a remporté la première étape du Tour de Wallonie cycliste (2.HC) disputée sur 186,4 km entre Le Roeulx et Dottignies samedi. Il endosse le premier maillot jaune de leader pour ce qui est aussi sa première victoire de la saison. Timothy Dupont a devancé au sprint à la photo-finish Roy Jans (Corendon-Circus) et l’Italien Jakub Mareczko (CCC). Le Belge de la formation Wanty-Gobert a eu recours à un ultime ‘jump’ sur la ligne d’arrivée pour éviter le retour in extremis de Roy Jans.

L’étape a été arrosée par la pluie dès les premiers coups de pédales des coureurs. Trois hommes, Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise), Samuel Leroux (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole) et Nielsen Brochner (Riwal Readynez) se sont joints à l’attaque de Kevyn Ista (Wallonie-Bruxelles) après 20 kilomètres de course. L’avantage des hommes de tête a atteint près de 5 minutes avant tomber progressivement sous la minute dans les premières difficultés du jour, les Monts de Frasnes.

L’aventure des quatre fuyards s’est terminée avant le Kruisberg. Diverses tentatives se sont produites dans les Monts, toutes neutralisées. Le peloton s’est présenté groupé dans le circuit local, à 30 kilomètres de l’arrivée. Trois coureurs, Abraham Stockman, Dries De Bondt et Baptiste Planckaert, ont tenté une vaine aventure dans le circuit local. Le regroupement général s’est opéré au kilomètre.

Timothy Dupont, 2e du championnat national et 4e du récent Grand Prix Cerami, a signé à Dottignies son premier succès de la saison. Il partira dimanche à Waremme avec le maillot jaune de leader du classement général sur les épaules, pour la 2e étape du Tour de Wallonie dont l’arrivée sera fixée à Beyne-Heusay à l’issue de 170,4 km.

Le Tour de Wallonie s’achève mercredi à Thuin.

Source: Belga