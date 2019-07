Tour de France – « C’est le podium que je visais », se réjouit Kruijswijk, 3e du général

Le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) a réussi, grâce notamment au travail de son équipier Laurens De Plus qui a fait craquer Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), à s’emparer de la troisième place du général à l’issue de la 20e et avant-dernière étape du Tour de France. « Au début du Tour, on pensait que le podium était possible. Réussir le dernier jour, c’est super », a commenté le Néerlandais. « C’était un Tour plutôt excitant », a souri Kruijswijk. « La bataille est restée très ouverte jusqu’au bout, au moins pour le podium. Bernal était difficile à battre. Avec les étapes plus courtes, on connaissait déjà hier (vendredi) le vainqueur du Tour. Il mérite la victoire, c’est un talent incroyable. Je préfère ne pas penser à ce qui aurait pu se passer si les étapes avaient pu se dérouler normalement. Si j’avais été quatrième, au pied du podium, ce serait différent. C’est le podium que je visais. J’ai toujours cru en moi, surtout après ma 5e place de l’an dernier et ma 4e place à la Vuelta. »

Source: Belga