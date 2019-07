Météo – Des orages sur pas mal de régions

Samedi, des orages parfois intenses sont à craindre sur un grand nombre de régions en Belgique, affirme l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 22° et 29°. Le vent sera généralement faible de direction variable, mais modéré de secteur nord-ouest sur l’ouest du pays. La nuit prochaine et encore dimanche matin, il y aura des périodes de pluie ou d’averses (orageuses) parfois soutenues. Les températures nocturnes seront comprises entre 15° et 19°.

A partir de dimanche après-midi, il fera progressivement plus sec à partir de l’ouest. Les maxima seront compris entre 20° au littoral et 25° en Campine.

Le début de semaine prochaine sera temporairement plus sec. Lundi, les températures maximales varieront entre 21° et 25°. A partir de mardi, il fera plus variable avec un risque d’averses et des maxima proches de 22° ou 23° dans le centre.

Source: Belga