Jupiler Pro League – Encore une victoire en déplacement: le Club Bruges s’impose à Waasland-Beveren

Les quatre rencontres de samedi de la première journée du championnat de Belgique de football se sont terminées par la victoire des visiteurs. En fin de soirée, le Club Bruges (1-3 à Waasland-Beveren) a imité le Standard (0-2 au Cercle), Mouscron (0-1 à Saint-Trond) et Malines (0-2 à Zulte-Waregem). Pourtant, Francesco Forte (23e sur penalty) a ouvert la marque pour les Waeslandiens mais Hans Vanaken (45e+2 pen, 70e) et David Okereke (48e) ont relancé les vice-champions en titre. Phlippe Clement est resté fidèle à son 4-3-3. Outre un trio d’attaque composé d’Arnaut Danjuma, Okereke et Emmanuel Dennis, le coach brugeois a tablé sur des éléments offensifs comme Simon Deli. L’Ivoirien a sauté plus haut que tout le monde sur un coup franc botté par Ruud Vormer (4). Il faisait chaud devant la cage de Lucas Pirard, qui a encore sorti une tentative dans l’angle gauche du but de Vormer (23e). Waasland n’en menait pas large quand Xian Emmers a profité d’une perte de balle brugeoise pour expédier un tir dévié du bras par Mats Rits. Sur intervention du VAR, Lothar D’hondt a accordé le penalty transformé par Forte (23e, 1-0).

L’arbitre allait encore faire appel à la vidéo pour accorder un penalty sur une faute de main de Maximiliano Caufriez, qui a permis à Vanaken d’égaliser (45e+2, 1-1).

A la reprise, le Club Bruges a vite pris les devants par son plus cher transfert, Okereke (48e, 1-2). Pirard a tenté en vain de garder tout suspense. Après avoir sauvé son camp sur une tentative de Deli, le gardien n’a pas été parfait sur le 11e coup de coin brugeois botté par Vormer et repris par Vanaken (70e, 1-3). Si Danjuma ne s’était pas montré égoïste, les Blauw & Zwart auraient pu encore alourdir le score (73e) et Loïs Openda avait ajusté son tir (89e).

