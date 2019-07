Jupiler Pro League – Bruges va s’imposer à Waasland-Beveren, succès aussi de Malines et Mouscron en déplacement

Le Club Bruges est allé s’imposer à Waasland-Beveren (1-3) pour le compte de la première journée du championnat de Belgique de football samedi au stade Jan Breydel. Mouscron, 0-1 à Saint-Trond, et Malines, 0-2 à Zulte Waregem, ont aussi ramené déjà trois précieux de leur déplacement. Menés 1 à 0 sur un penalty converti par Francesco Forte à la 32e minute, les Brugeois avaient rétabli la balance avant le repos sur un penalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps transformé par Hans Vanaken. Dès la reprise, les hommes de Philippe Clément se mettait hors de portée des Waeslandiens par David Okereke (48e). Hans Vanaken ajoutait même un deuxième but personnel et le troisième des Brugeois à la 70e (1-3).

Mouscron a décroché sa première victoire de la saison en allant gagner à Saint-Trond sur un seul but inscrit par Fabrice Olinga à la 38e minute de jeu.

Victoire en déplacement aussi pour le controversé promu du FC Malines, 0-2 à Zulte Waregem avec des buts de Nikola Storm (20e) et Gustav Engvall (56e). Les Flandriens de Franky Dury ont manqué la conversion d’un penalty à la 68e (Cyle Larin).

Plus tôt dans la soirée, le Standard s’était imposé 0-2 au Cercle de Bruges. Vendredi, le champion en titre, Genk avait ouvert la Jupiler Pro League 2019-2020 par un succès 2 buts à 1 face à Courtrai.

Dimanche, Anderlecht et Vincent Kompany reçoivent Ostende (14h30), Charleroi accueille La Gantoise (18h00) et Eupen défie l’Antwerp (20h00).

Source: Belga