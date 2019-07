Grève sur le rail: la Côte et Tomorrowland correctement desservis

La SNCB a mis en place un service alternatif à l’occasion de la grève du syndicat indépendant des cheminots (SIC) menée ce samedi à partir de 03h00 du matin jusque 03h00 dimanche, indiquait l’entreprise vendredi. La plupart des trains depuis et vers la Côte rouleront et l’offre de trains vers le festival Tomorrowland sera aussi assurée. La moitié des trains S circulent ainsi qu’un tiers des trains L, peut-on lire samedi matin sur le site de la SNCB. En revanche, la plupart des trains supplémentaires estivaux vers la Côte et vers les autres destinations touristiques ne circuleront pas.

Certains trains IC verront leur parcours limité.

Les gares de Lommel, Overpelt, Neerpelt, Hamont, Diepenbeek, Bilzen, Tongres, Glons, Liers, Milmort, Herstal, Bouwel, Nijlen et Kessel ne seront pas desservies, avertit encore la SNCB.

Le syndicat indépendant de cheminots (SIC) dénonce un manque de personnel récurrent parmi les accompagnateurs de train

Source: Belga