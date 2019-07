EYOF 2019 – Rudy Lahor, chef de mission belge, tire un bilan positif de la semaine belge à Bakou

Alors que le décathlonien Jente Hauttekeete, médaille d’argent au cou, est le porte-drapeau belge lors de la cérémonie de clôture du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) samedi à Bakou en Azerbaïdjan, la délégation belge salue les sept médailles ramenées au pays, cinq en argent et deux en bronze. Pour Rudy Lahor, le chef de mission du Comité Olympique et Interfédéral belge, d’autres sujets de satisfactions ont aussi jalonné la semaine. La Belgique a ainsi récolté sept médailles, dont cinq en argent avec le volley en finale chez les garçons, Robbe Demets en -55kg en judo, la nageuse Roos Vanotterdijk sur 100m papillon, Liefde Schoemaker sur 400m en athlétisme et donc Jente Hauttekeete au décathlon.

En athlétisme toujours, Jules Vanlangenaker avait pris le bronze à la perche et Céline Dierickx a décroché le même métal en judo (-48kg).

« Nous pouvons être contents, parce que déjà nous nous sommes illustrés dans différents sports », a estimé Rudy Lahor. « Dans les épreuves collectives aussi, il y a l’argent pour le volley masculin, mais aussi la 5e place en basket chez les filles. Cela compte au FOJE. Le judo, avec deux médailles, et l’athlétisme, avec trois médailles, ont démontré encore que la Belgique occupait une place au sommet européen dans les catégories d’âge. Dans plusieurs sports d’ailleurs, l’on fait partie du meilleur niveau européen. En gymnastique par exemple, avec l’une des équipes les plus jeunes du plateau. On voit que la formation en Belgique fonctionne bien. En tennis aussi, avec les deux paires de double, 4e tant chez les garçons que chez les filles. En cyclisme, avec trois fois une quatrième place. La surprise de cette 15e édition pour nous vient de la natation avec de belles prestations des Belges en demi-finales et surtout la médaille d’argent de Roos Vanotterdijk (14 ans, ndlr) qui réussit le troisième chrono de l’histoire du FOJE et qui est à une seconde de Kimberly Buys (record de Belgique en 57.91, ndlr). Ce fut une surprise, même pour son entraîneur, mais elle a confirmé en progressant dans ses chronos des séries jusqu’en finale (1:00.41, 59.65, puis 59.33, ndlr). Le bilan est donc certainement positif ».

En 2017 lors du FOJE disputé à Györ, en Hongrie, le Team Belgium, représenté par 62 athlètes, avait remporté 7 médailles aussi, mais 5 en or et deux en bronze.

Source: Belga