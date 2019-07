EYOF 19 – L’argent pour les volleyeurs à Bakou, la Belgique revient avec sept médailles

La Belgique a décroché la médaille d’argent en volley chez les garçons samedi au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), samedi à Bakou en Azerbaïdjan en s’inclinant 3 sets à 0 face à l’Italie en finale lors de la dernière journée des compétitions. Le décathlonien Jente Hauttekeete, médaillé d’argent, sera le porte-drapeau belge lors de la cérémonie de clôture samedi soir. La délégation belge clôture ainsi son Festival avec sept médailles au compteur, dont cinq en argent avec aussi Robbe Demets en -55kg en judo, la nageuse Roos Vanotterdijk sur 100m papillon, Liefde Schoemaker sur 400m en athlétisme et donc Jente Hauttekeete au décathlon.

En athlétisme toujours, Jules Vanlangenaker avait pris le bronze à la perche et Céline Dierickx a décroché le même métal en judo (-48kg).

Samedi, en clôture du FOJE, en gymnastique, Victor Martinez (Gymnastique Club Malmedy), entraîné par Gilles Gentges, a pris la 8e place en finale du saut de cheval. Martinez avait pris la 12e place du concours général plus tôt dans la semaine.

En athlétisme, Syrah Gijselings a pris la 8e place en finale du 1.500m (m) en 4:35.32.

Les jeunes basketteuses ont de leur côté fini leur tournoi par une victoire sur l’Italie (70-58) et prennent la 5e place.

En 2017 lors du FOJE disputé à Györ, en Hongrie, le Team Belgium, représenté par 62 athlètes, avait remporté 7 médailles aussi, mais 5 en or et deux en bronze.

Source: Belga