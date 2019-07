Championnats des Etats-Unis – Christian Coleman domine la finale du 100 m

Christian Coleman s’est imposé facilement vendredi en finale du 100 m des championnats des Etats-Unis d’athlétisme organisés à Des Moines (Iowa). Le vice-champion du monde en titre obtient ainsi sa place pour les Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre). Ces championnats servent également de sélection en vue du rendez-vous au Qatar. Coleman a mené la finale de bout en bout au Drake Stadium de Des Moines avec à l’arrivée un chrono de 9.99 avec un vent contraire (-1,0 m/s). Coleman, auteur de la meilleure performance mondiale de l’année sur 100 m en 9.81 et d’une meilleure performance personnelle en 9.79 l’an dernier au Van Damme, a distancé dans la finale Michael Rodgers 2e en 10.12 (10.114), et Christopher Belcher, 3e, lui aussi crédité de 10.12 secondes (10.120).

Auparavant, Coleman avait survolé sa demi-finale, remportée en 9.96 (v: -0,1 m/s) devant Isaiah Young, 2e en 10.15, et le champion du monde de 37 ans Justin Gatlin, 3e en 10.16.

Après sa défaite en demi-finale, Gatlin, qui était déjà qualifié pour Doha grâce à sa médaille d’or obtenue aux championnats du monde de 2017, a choisi de ne pas participer à la finale.

« Je me sens très bien », a déclaré Coleman, 23 ans, après sa victoire à Des Moines. « L’objectif pendant toute l’année était de faire partie de l’équipe » pour les Mondiaux de Doha.

Mais « la mission n’est pas terminée », a souligné Coleman. « J’ai commencé l’année avec la volonté de gagner une médaille d’or à Doha » et la victoire à Des Moines « n’est qu’une étape pour y parvenir ».

Dans la finale du 100 m féminin, Teahna Daniels, qui n’est professionnelle que depuis cette semaine, a créé la surprise en s’imposant en 11.20 (v:-1,7 m/s). Elle a battu English Gardner (11.25), 3e relayeuse 4X100m vainqueur aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, et Morolake Akinosun 3e en 11.28.

Teahna Daniels a expliqué après sa victoire qu’elle devait sa grande forme actuelle à un régime alimentaire qui lui a fait perdre 19 livres (8,6 kilos) depuis décembre dernier.

Source: Belga