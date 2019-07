ATP Gstaad – Une finale entre l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas et l’Allemand Cedrik-Marcel Stebe

La finale du tournoi de tennis ATP 250 de Gstaad en Suisse opposera dimanche l’Allemand Cedrik-Marcel Stebe, 28 ans, 455e mondial, à l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas, 31 ans, 85e à l’ATP. Samedi en demi-finales de ce rendez-vous sur terre battue doté de 524.340 euros, Ramos-Vinolas a écarté son compatriote Pablo Andujar (N.7), 33 ans, 79e joueur du monde, en deux sets: 7-6 (7/3), 6-4 et 1 heure 53 minutes de jeu.

La seconde demi-finale a vu l’Allemand Cedrik-Marcel Stebbe venir à bout de la cinquième tête de série du tournoi, le Portugais Joao Sousa, 30 ans, 49e mondial en trois sets: 3-6, 6-1, 6-2. La partie a duré pratiquement deux heures (1h59).

Stebe va tenter de décrocher son premier titre ATP pour sa première finale. Ramos-Vinolas présente lui un palmarès légèrement plus fourni avec 6 finales à son actif dont une seule remportée cependant, à Bastad en Suède en 2016.

La journée de dimanche verra aussi la finale du double opposer Joran Vliegen et Sander Gille à l’Autrichien Philipp Oswald et au Slovaque Filip Polasek. Il s’agit de la deuxième finale de suite sur le circuit ATP pour la paire belge de Coupe Davis victorieuse la semaine dernière à Bastad précisément.

Source: Belga