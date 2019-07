Adriatica Ionica Race – Remco Evenepoel s’offre en solitaire la 3e étape

Remco Evenepoel a remporté en solitaire la troisième étape de l’Adriatica Ionica Race, samedi, entre Padola et le Monte Quarin à Cormons (204,5 km). Le jeune coureur de Deceuninck-Quick Step a attaqué à 25 kilomètres de l’arrivée et s’est imposé avec un peu plus de 2 minutes d’avance sur son équipier Philippe Gilbert, qui a réglé le sprint du peloton. L’Ukrainien Mark Padun (Bahrain Merida) conserve le maillot bleu de leader du général. Evenepoel décroche déjà à 19 ans la troisième victoire de sa carrière après une étape et le classement général du Baloise Belgium Tour.

Le talentueux coureur belge a attaqué dans l’ascension de San Floriano del Collio, rattrapant et déposant l’Italien Fausto Masnada (Androni-Sidermec), dernier rescapé de l’échappée au long cours du jour. Evenepoel a rapidement creusé l’écart. Il n’a pas craqué sur l’ascension finale de 1.800 mètres.

Gilbert a pris la deuxième place à 2:13, devant le Néerlandais Maurits Lammertink (Roompot-Charles). Ben Hermans (Israel Cycling Academy), deuxième du général, s’est classé quatrième. Padun a pris la sixième place.

L’Adriatica Ionica Race s’achèvera dimanche par une étape de 133,5 km entre Cormòns et Trieste.

Ivan Ramiro Sosa a remporté l’an passé la première édition de cette épreuve.

Source: Belga