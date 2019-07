Comment réussir à limiter sa consommation de malbouffe ?

Quels sont les dangers d’une consommation excessive de « junk food » et comment résister à la tentation du steak-frites de la cantine ou de la pizza surgelée quand on rentre chez soi le soir ? La médecin gastro-entérologue Vianna Costil répond à ces questions.

Le vendredi soir, après une semaine de dur labeur, le combo hamburger-bière ou pizza-vin rouge est plus que tentant. Surtout si l’on a passé les jours précédents à manger consciencieusement des salades composées et des fruits.

Nous pouvons vite devenir accros à la malbouffe

A quoi bon le nier : les aliments gras et ultra-transformés procurent une sensation de plaisir non négligeable à nos papilles. Selon un récent sondage OpinionWay réalisé sur un échantillon représentatif de 1.027 personnes pour la chaîne de restauration Independence Burger, 57% des Français seraient adeptes de fast-food et 15% s’y rendraient régulièrement.

Mais depuis plusieurs années, les professionnels de santé pointent les dangers de ces aliments sur notre santé : diabète de type 2, maladies cardio-vasculaires, obésité, cancer… Selon une étude publiée dans The Lancet en 2018, trop de malbouffe jouxtée à un apport insuffisant en fruits et légumes au quotidien serait responsable d’un décès sur cinq dans le monde.

Trop grasse, trop sucrée, trop salée… Voici les principaux maux attribués à la « junk food ». Mais comme sous les effets d’une drogue, nous pouvons vite devenir accros à la malbouffe. C’est en tout cas ce qu’avait suggéré une étude américaine réalisée par l’université du Michigan publiée en 2018. Menée sur 200 participants, la recherche a montré que les symptômes de sevrage à la malbouffe s’apparentaient à ceux observés lors de l’arrêt de la cigarette.

« Maigrir tout en y prenant du plaisir »

En dépit du manque de recul et du peu d’études consacrées aux effets addictifs de la malbouffe, ingurgiter ce type d’aliments s’apparente souvent à une soupape de sécurité chez les personnes en surpoids. « Quand on se sent triste, cela peut arriver de prendre trois carrés de chocolat. Mais chez les personnes obèses ou en surpoids, manger s’apparente souvent à une thérapie : on cherche du réconfort chaque fois que ça ne va pas », explique à Relaxnews la Dre Vianna Costil, gastro-entérologue spécialisée dans la prise en charge de l’obésité.

Ne pas se priver mais réapprendre à cuisiner



Comment limiter sa consommation de junk food et résister à nos pulsions gourmandes ? « Il ne faut surtout pas se priver. Faire un régime et se restreindre pendant des mois produit souvent un phénomène yoyo : on finit par craquer et on mange deux fois plus derrière », prévient la Dre Costil.

Selon la médecin, la clé pour limiter sa consommation de malbouffe au quotidien serait de changer ses habitudes et réapprendre à cuisiner. « Privilégier des produits frais, locaux et incorporer plus de fruits et de légumes dans son régime alimentaire quotidien aide à garder en tête l’idée de maigrir tout en y prenant du plaisir. Trop de personnes ont perdu cette culture culinaire et se tournent vers des plats cuisinés, qui contiennent trop de sel et trop de sucres. Retrouver le vrai goût des aliments et assainir son alimentation est important, y compris pour les personnes qui ne sont pas en surpoids. »