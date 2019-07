Antilliaanse Feesten amènent les Caraïbes dans notre pays chaque année. Oscar D’Léon, Nacho, Kassav, Kes the Band et Konshens ne sont que quelques-uns des plus grands noms qui descendent au Blauwbossen (Hoogstraten) le vendredi 9 et samedi 10 août.

Laissez-vous surprendre par les rythmes étouffants et l’indulgence culinaire, avec une vaste gamme de snacks et de cocktails exotiques. La fraternisation et la joie de vivre du public de Antilliaanse Feesten vous réchaufferont certainement le cœur!