Thomas Vermaelen en passe de rejoindre le Vissel Kobe

Thomas Vermaelen va rejoindre le Japon et le club du Vissel Kobe, où évoluent déjà Sergi Samper, Andres Iniesta, David Villa et Lukas Podolski. Selon Het Laatste Nieuws, le défenseur des Diables Rouges, sans club depuis la fin de son contrat fin juin au FC Barcelone, aurait signé un bail de deux ans et demi en faveur du club de J-League. Toujours selon le quotidien, le Belge de 33 ans aurait réussi sa visite médicale. Un temps annoncé partant vers le Qatar et Al Arabi, Vermaelen continuera donc sa carrière au pays du Soleil Levant.

International à 74 reprises, l’Anversois va connaitre son sixième club chez les professionnels après l’Ajax Amsterdam (2004-2009), le RKC Waalwijk (prêt en 2004-2005), Arsenal (2009-2014), le FC Barcelone (2014-2019) et l’AS Rome (prêt en 2016-2017).

Après 20 journées, le Vissel Kobe pointe à une décevante 15e place avec 21 points, soit trois de plus que le 16e, barragiste. L’arrivée de Vermaelen pourrait permettre à l’équipe d’améliorer son rendement défensif. Actuellement, la formation entraînée par l’Allemand Fink Thorsten est la deuxième défense la plus perméable de la série avec 36 buts encaissés.

Après Lorenzo Staelens (Oita Trinita) et Kevin Oris, actif au Kyoto Sanga en D2, Vermaelen serait le 3e Belge à jouer pour un club japonais.

Source: Belga