Liesbet Homans remet en cause une mosquée à Louvain

La ministre-présidente flamande Liesbeth Homans (N-VA) a engagé une procédure pour que la mosquée Al Ihsaan à Louvain ne soit plus reconnue officiellement et ne reçoive plus de subsides, relèvent vendredi De Morgen et Het Laatste Nieuws. La mosquée avait été critiquée en 2017 après les déclarations d’un imam justifiant la violence physique envers les femmes. Le lieu de culte avait alors été fermé préventivement.

Depuis décembre, l’homme est à nouveau actif dans la mosquée. Il y aurait, selon la ministre-présidente, de sérieux éléments indiquant que l’établissement ne respecte pas les critères de reconnaissance pour bénéficier de subsides. Des cours y seraient notamment donnés par une organisation salafiste.

Liesbeth Homans a envoyé une lettre à l’exécutif des musulmans, la direction de la mosquée, les conseils communaux de Louvain et de Herent ainsi qu’à la province du Brabant flamand. Ces instances ont 60 jours pour rendre un avis, après quoi une décision sera prise sur le maintien ou non de la reconnaissance.

C’est la deuxième fois que Mme Homans lance une telle procédure concernant une mosquée, après un autre cas à Beringen. L’établissement, la mosquée Fatih, avait finalement perdu sa reconnaissance officielle.

