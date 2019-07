Jupiler Pro League – Genk lance le championnat 2019-2020 et entame la défense de son titre contre Courtrai

Le feuilleton lié aux sanctions liées au match supposé truqué par le FC Malines le 11 mars 2018 ayant pris fin (au moins sur le plan sportif) après avoir animé l’intersaison, le championnat de football peut débuter ce vendredi soir, à la date programmée par les instances dirigeantes. Le champion en titre le Racing Genk lance la Jupiler Pro League 2019-2020 sur le coup de 20h30 à l’occasion de la venue de Courtrai à la Luminus Arena. Les sept autres rencontres de cette première journée de la phase régulière se joueront samedi et dimanche. La phase classique s’achèvera au terme de la 30e journée le 15 mars 2020. Les play-offs débuteront le 3 avril et s’achèveront le 24 mai. Fort de sa démonstration en Super Coupe aux dépens de Malines (3-0) samedi dernier, la formation du nouveau coach Felice Mazzu arrivé cet été de Charleroi, voudra confirmer ses bonnes dispositions.

Le départ de plusieurs éléments essentiels dans la conquête du titre de même que le changement de staff technique après le retour à Bruges du T1 Philippe Clément, obligent les Limbourgeois à rebâtir. Exit Leandro Trossard (Brighton), Ruslan Malinovskyi (Bergame) et Joseph Aidoo (Celta) en attendant les départs attendus du buteur maison Ally Samatta et de Sander Berge. Sont arrivés avec l’intention de les faire oublier Patrik Hrosovsky, Théo Bongonda, Benjamin Nygren, Carlos Cuesta et Ianis Hagi, le fils du légendaire Gheorghe.

Face à eux, Courtrai a connu un mercato plutôt calme, du moins jusqu’à présent. Teddy Chevalier est rentré en France (Valenciennes) et le jeune Eric Ocansey (Eupen) a rejoint le stade des Eperons d’Or. Le bilan de la préparation des Kerels de Yves Vanderhaegen ne devrait pas faire trembler les champions en titre. Depuis sa victoire contre OHL le 5 juillet, le KVK a signé deux partages face à Valenciennes ( 1-1) et ADO La Haye (0-0) et surtout deux revers contre NAC Breda (2-1) et Roulers (4-1).

Source: Belga