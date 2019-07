Asile et migration – Maroc: 242 migrants subsahariens secourus en Méditerranée

La Marine royale marocaine a secouru en Méditerranée 242 migrants originaires d’Afrique subsaharienne, qui tentaient de rejoindre les côtes espagnoles à bord d’embarcations de fortune, a annoncé vendredi soir l’agence de presse marocaine (MAP). Ces migrants, dont 50 femmes et 12 mineurs, ont été secourus dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu’ils se trouvaient à bord de « plusieurs embarcations pneumatiques en difficulté », a ajouté l’agence de presse, citant une source militaire.

« Les rescapés, dont certains étaient dans un état de santé dégradé, ont été ramenés sains et saufs aux ports méditerranéens du royaume », selon la même source.

Les autorités marocaines ont stoppé en 2018 quelque 89.000 « tentatives d’immigration irrégulière » dont 29.000 en mer, principalement à destination du voisin espagnol, selon les chiffres officiels.

Depuis le début de l’année, plus de 15.000 migrants ont gagné l’Espagne, dont environ 12.000 par voie maritime selon l’Organisation internationale pour les migrations. Plus de 200 sont morts ou portés disparus.

Face au flux de migrants, l’Union européenne a débloqué l’an dernier une enveloppe de 140 millions d’euros pour aider le Maroc à faire face à la migration clandestine, démanteler les réseaux de trafiquants et protéger les migrants vulnérables.

Selon l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH), cette migration génère un « trafic juteux »: 2.000 à 5.000 euros pour la traversée d’un migrant par voie maritime.

Des associations dénoncent fréquemment des campagnes d’arrestations et de déplacements forcés de migrants vers le sud du Maroc.

Outre les migrants venus d’Afrique subsaharienne, les tentatives de départ de jeunes Marocains à bord d’embarcations pneumatiques se sont multipliées depuis l’an dernier.

source: Belga