Sharon Stone, star « brutalement oubliée, comme Lady Di »

Dans une interview pour le magazine américain Variety, Sharon Stone s’est livrée à cœur ouvert sur son AVC et sur les terribles conséquences que cet accident a eu sur sa vie.

Victime d’un accident cérébro-vasculaire en 2001, Sharon Stone s’est sentie mise à l’écart par tout Hollywood, comme elle l’explique dans une longue interview accordée à Variety.

Le magazine l’a rencontrée à l’occasion d’un événement qu’elle a elle-même organisé pour sensibiliser aux maladies cérébrales.

Traitée « de manière désagréable »

L’actrice s’est aujourd’hui engagée aux côtés de la fondation Women’s Brain Health Initiative, une association de lutte contre les maladies liées au vieillissement cérébral, qui affectent tout particulièrement les femmes. La raison de son engagement ? « Ma mère a fait un AVC. Ma grand-mère a fait un AVC. Et j’ai moi-même été victime d’un AVC massif », explique l’actrice à Variety. « Une hémorragie du cerveau qui a duré pendant neuf jours ».

« Les gens m’ont soudainement traitée de manière très désagréable. Depuis les femmes dans le monde du cinéma jusqu’à la juge en charge de l’affaire de la garde [de son fils] »

« Je pense que personne ne comprend vraiment à quel point les AVC sont dangereux pour les femmes, et ce que ça demande pour s’en remettre. Moi, il m’a fallu sept ans », confie Sharon Stone.

Stone se compare à Lady Di

Durant toutes ces années, l’actrice, plein d’émotions dans la voix, explique avoir perdu énormément de choses, tant sur un plan personnel que professionnel. « J’ai perdu tout ce que j’avais. J’ai perdu ma place dans le business. J’étais genre l’actrice la plus en vogue, vous savez ».

« C’était comme pour la princesse Dinana. Nous étions si célèbres. Elle est morte et moi j’ai eu un AVC. Et on nous a oubliées ».

« 1% de chance de survivre »

Forte de son expérience, Stone a donc décidé de se faire le porte-voix de la lutte contre les maladies cérébrales. « Si vous souffrez d’un terrible mal de tête, rendez-vous immédiatement à ‘l’hôpital », conseille-t-elle.

« Je n’y suis pas allée avant le jour 3 ou 4 de mon hémorragie. À ce stade, la plupart des gens meurt. Au moment où je suis entrée dans le bloc opératoire, j’avais 1% de chance de survivre. Pendant un mois, personne n’était capable de dire si j’allais continuer à vivre. »

« Tout ça, personne ne me l’a dit. Je l’ai lu dans un magazine », ajoute-t-elle.