Quand Donald Trump se pose en défenseur de la communauté noire

Donald Trump a exprimé sa « déception » envers la Suède, où est incarcéré le rappeur américain A$AP Rocky en attendant son procès pour violences. Le président américain, souvent accusé de racisme, accuse le pays scandinave d’avoir « laissé tomber » la communauté noire américaine.

« Très déçu par le Premier ministre suédois Stefan Löfven, qui n’a pas pu agir. La Suède a laissé tomber notre communauté noire américaine. J’ai regardé les vidéos d’A$AP Rocky, il était suivi et harcelé par des fauteurs de troubles », a-t-il écrit dans un tweet faisant référence aux vidéos de l’agression survenue le 30 juin à Stockholm.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019