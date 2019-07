Monica Bellucci – Vincent Cassel : elle dévoile les raisons du divorce

L’actrice s’est brièvement exprimée sur son divorce avec le père de ses enfants, après 18 ans de vie commune.

De 1996 à 2013, Monica Bellucci et Vincent Cassel ont été l’un des couples les plus en vue de la planète people. Ensemble, ils ont eu deux magnifiques filles : Léonie, 9 ans, et Deva, 15 ans.

Dans un long entretien accordé à Madame Figaro, l’actrice a brièvement évoqué les raisons de leur divorce. Même si c’est elle qui en a pris la décision, Moncia Bellucci dit avoir « énormément souffert » de cette rupture.

« Quand on quitte quelqu’un, ça ne veut pas dire qu’on ne l’aime plus. Cela veut dire que ce n’est plus possible de continuer », explique l’actrice.

Un cœur à prendre ?

Parlant de rupture, la belle a récemment défrayé la chronique people en annonçant s’être séparée de Nicolas Lefebvre, artiste parisien et désormais ex-compagnon de la star.

La magnifique brune lui a-t-elle déjà trouvé un remplaçant ? En tous cas, au cours de l’entretien pour le Figaro, elle a laissé entendre qu’elle n’était plus célibataire…