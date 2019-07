Greenpeace lance le « FaceApp » de la planète

L’association détourne la célèbre application de vieillissement pour alerter sur les conséquences du changement climatique. Grâce à des photos interpellantes, elle montre à quoi pourrait ressembler notre planète dans une cinquantaine d’année.

En quelques jours seulement, l’application FaceApp a connu un succès planétaire. Elle vous propose, grâce à un filtre, de découvrir votre visage vieilli de quelques dizaines d’années. Surfant sur son succès, Greenpeace s’est approprié cet outil… à sa manière.

#EarthApp

Saint Pétersbourg immergées sous les eaux de la Neva, le lac Baïkal complètement desséché, l’Arctique sans glacier, une station de ski désertique… En « vieillissant » ces lieux cultes, Greenpeace Russie montre à quoi ils pourraient ressembler si rien n’est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Ces photos choc sont publiées sous le #EarthApp.

« EarthApp montre pourquoi nous devons agir contre le changement climatique, maintenant », explique l’association à l’origine de cette parodie.

View this post on Instagram A post shared by Greenpeace России (@greenpeaceru) on Jul 19, 2019 at 12:23am PDT

View this post on Instagram A post shared by Greenpeace России (@greenpeaceru) on Jul 19, 2019 at 3:19am PDT

La campagne a été créée en association avec Isobar Moscow. Diana Volkova, l’une des créatrices, explique dans un communiqué : “Le réchauffement climatique devient de plus en plus difficile à ignorer : nous voyons bien comment la météo change et à quel point les écosystèmes deviennent instables ».

« Quand les internautes se sont mis à publier leur visage vieilli, une question s’est posée : à ce moment-là, comment sera le monde qui nous entoure ? Nous avons voulu apporter des réponses à cette question dans notre campagne, pour éveiller les consciences et appeler à l’action contre le changement climatique. »

« Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il en reste quand même. Agissons maintenant ! »

Des internautes inspirés

Avant le lancement de cette campagne par Greenpeace, plusieurs internautes avaient déjà eu l’idée de détourner le #FaceApp Challenge dans le même but. « Voici le seul FaceApp challenge dont nous devrions nous soucier », assurent-ils en dévoilant leur montage.