Étudiants internationaux cherchent famille d’accueil

Ils arrivent du monde entier et cherchent une famille d’accueil en Belgique. Brigit, Ricardo et d’autres étudiants recherchent une famille pour les accueillir quelques mois.

Dès la fin du mois d’août, des dizaines d’étudiants venus de l’étranger débarqueront pour un séjour en Belgique. L’association YFU est encore à la recherche de familles d’accueil belges pour héberger ces jeunes « avides de rencontres et de découvertes ».

Active depuis 60 ans, l’association propose aux étudiants des séjours d’immersion linguistique et culturelle. Elle accueille des gens comme Birgit, étudiante estonienne de 18 ans, qui aime le piano, le jogging et la chorale. Ou encore Ricardo, étudiant équatorien de 18 ans qui aime le violon et le skateboard. L’ASBL YFU est encore à la recherche de quelques familles à Bruxelles et en Wallonie pour accueillir bénévolement ces jeunes qui n’ont qu’une envie : découvrir de nouveaux horizons.

#Emir, étudiant turc de 16 ans, recherche toujours une famille pour l'accueillir en août !Mais ce n'est pas le seul, d… Posted by Yfu Bruxelles-Wallonie on Monday, July 22, 2019

Un véritable échange

Ces échanges sont particulièrement enrichissants pour les étudiants, rappelle l’association, puisqu’ils apprennent une nouvelle langue et découvrent la culture belge. Cette expérience représente aussi une opportunité pour les familles de « écouvrir une nouvelle culture tout en restant à la maison», souligne l’ASBL.

Toutes les familles sont évidemment encouragées à se proposer, et ce peu importe le schéma familial. Jeunes ou moins jeunes, avec ou sans enfants, famille classique ou monoparentale… «La clé d’un accueil réussi n’est pas le schéma familial, mais bien la motivation de la famille à s’investir dans cette expérience», souligne YFU.

Cette aventure humaine vous tente ? Alors n’hésitez pas à prendre contact avec l’ASBL au 04/223.76.68 ou via l’adresse [email protected] Et pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.yfu-belgique.be.