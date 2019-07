Amazon mise sur la livraison en 24 heures malgré le « choc » créé en interne

L’investissement consenti par Amazon pour offrir à ses abonnés nord-américains une livraison en 24 heures coûte cher au géant du commerce en ligne. Ses résultats financiers du deuxième trimestre ont déçu.

Mettre en place le service de livraison en 24h « a créé un choc dans le système », a admis Brian Olsavsky, directeur financier du groupe. « Nous travaillons à le résoudre, et nous allons y travailler pendant plusieurs trimestres. Mais quand la poussière sera retombée nous regagnerons en efficacité », a-t-il précisé.

Le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,6 milliards $ pour la période d’avril à juin, à peine supérieur aux 2,5 milliards d’il y a un an et inférieur aux attentes du marché. « La livraison en un jour est désormais disponible pour les abonnés de Prime sur plus de dix millions de produits, et ce n’est qu’un début », s’est félicité Jeff Bezos, patron-fondateur d’Amazon.

Mais ce service a coûté plus de 800 millions au deuxième trimestre, un peu plus que prévu selon M. Olsavsky. « Nous avons eu des coûts additionnels dans nos entrepôts, et notre expansion rapide nous a coûté en productivité ».