Une vegan affirme qu’il est pire de manger un œuf que de fumer

Une militante vegan a affirmé sur Twitter que le fait de manger un jaune d’œuf était moins bon pour la santé que de fumer. Son commentaire a suscité la colère de nombreux internautes.

Plantbasedbarb, une utilisatrice de Twitter, a publié lundi un message qui a laissé de nombreux internautes sceptiques. Dans ce message, cette militante vegan affirmait que manger un œuf était similaire à fumer cinq cigarettes. « Les jaunes d’œufs sont bourrés de cholestérol », explique-t-elle. « Un œuf de taille moyenne contient 186 mg de cholestérol, ce qui représente 62% de l’apport moyen recommandé. Pour votre santé, il est pire de manger un œuf que de fumer! »

One egg = five cigarettes!? Egg yolks are loaded with cholesterol.

A medium-sized egg contains 186 mg of cholesterol, which is 62 percent of the recommended intake.

Eating eggs is worse for your health then smoking!

— plantbasedbarb (@plantloverbarb) July 22, 2019