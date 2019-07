Tour de France – Serge Pauwels était « comme essoufflé » dans le Galibier

Serge Pauwels (CCC) a terminé neuvième de l’étape reine du Tour de France jeudi à Valloire. « J’ai tout donné, » dit-il. « Un top dix, ce n’est certainement pas mal, car c’était l’étape la plus difficile de ce Tour de France. » Pauwels figurait dans la grande échappée du jour. « C’était un combat, un vrai combat, et à la fin, on file avec environ 35 coureurs. Tout le monde roulait déjà très fort et les ascensions ont commencé. Vraiment, c’était certainement l’une des étapes les plus difficiles de ma carrière et certainement de ce Tour. »

« Dans l’Izoard, j’ai dû laisser les huit ou neuf meilleurs coureurs partir, mais j’ai réussi à revenir dans la descente et Greg a fait beaucoup de travail pour moi. Il voulait que je commence l’ascension finale avec un peu d’avance. Dans le Galibier, j’ai eu très dur. J’étais tout le temps seul, Tiesj et Woods étaient devant moi, mais je ne pouvais plus y aller. J’étais sans énergie, c’était comme si j’étais essoufflé. En fin de compte, il ne s’agit pas seulement d’une question physique, mais aussi mentale. Votre tête devient lourde, pour ainsi dire, et vous devez vous battre contre vous-même pour continuer à avancer. Tu cours aussi avec ta tête, alors j’ai continué à rouler et Bernal m’a rejoint. En fait, j’ai juste relayé quelques fois, j’ai apprécié, c’est peut-être le futur vainqueur du Tour, on ne sait jamais. Je pense qu’il a apprécié. Et à la fin, j’ai roulé pour mon propre résultat. Un top 10, pour être honnête, c’est une bonne chose. »

Quintana a gagné l’étape. « C’était certainement le plus fort. Le Galibier ne ment pas après 200 kilomètres et tous ces cols. Bien sûr, c’est quelqu’un qui est habitué à l’altitude et cela joue certainement en sa faveur. C’est probablement la raison pour laquelle Bernal a pu partir. De toute façon, j’étais content d’être là », a-t-il conclu.

Source: Belga