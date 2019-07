Tour de France: Nairo Quintana remporte la 18e étape en solitaire

Nairo Quintana a remporté jeudi la 18e étape du Tour de France, première partie du triptyque alpestre. Au terme de 208 kilomètres et des ascensions du Col de Vars, d’Izoard et du Galibier, le Colombien de l’équipe Movistar s’est imposé grâce à une attaque salvatrice sur les pentes du Galibier. Quintana, 29 ans et 12e du général au départ de l’étape, a devancé le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) de 1:35, nouveau maillot à pois du Tour de France, et le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) de 2:28. Ils sont tous issus de l’échappée du jour.

C’est la 3e victoire d’étape du Colombien sur le Tour de France après celles acquises à Saint-Lary-Soulan en 2018 et au Semnoz en 2013.

Vendredi, la 19e étape, longue de 126,5 kilomètres entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, verra le peloton gravir successivement la Côte de Saint-André (3e cat.), la Montée d’Aussois (2e cat.), la Col de la Madeleine (3e cat.), le Col de l’Iseran (HC) et la Montée de Tignes (1e cat.).

Source: Belga