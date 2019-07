Tondeur et Vandendriessche 3e du triathlon de l’Alpe d’Huez, gagné par Ryf et Guillaume

Alexandra Tondeur, chez les dames, et Kenneth Vandendriessche, chez les messieurs, sont montés sur la 3e marche du podium du triathlon de l’Alpe d’Huez, remporté respectivement par la Suissesse Daniela Ryf et le Français Romain Guillaume. La quadruple championne du monde en titre des distances Ironman et Ironman 70.3 s’est facilement imposée, prenant la tête de la course dès la natation, pour augmenter son avance tout au long du parcours. Elle a parcouru les 2,2 km à la nage au Lac du Verney, les 118 km en vélo avec trois montées au programme (l’Alpe du Grand Serre, le Col d’Ornon et les 21 virages de l’Alpe d’Huez) ainsi que les 20km à pied en 6h15:57.

Partie comme toutes les féminines un quart d’heure avant les messieurs, la toute récente lauréate de l’Ironman de Klagenfurt a réussi à maintenir la gente masculine derrière elle à l’arrivée, terminant à la 6e place du classement scratch. Elle a devancé de plus de 28 minutes l’Australienne Carrie Lester (6h44:15), victorieuse fin juin de l’Ironman de Nice, et de plus d’une demi-heure la Stéphanoise Alexandra Tondeur (6h57:32).

Chez les messieurs, Romain Guillaume a produit son effort sur le col d’Ornon, entamant la dernière discipline avec 8 minutes d’avance sur l’Espagnol Albert Moreno Molins, qui s’est maintenu à cette place. Guillaume, qui succède à Frederik Van Lierde au palmarès, a bouclé l’épreuve en 6h02:52, devant Molins (6h09:42). Kenneth Vandendriessche, sorti de l’eau à bonne distance des premiers, a réussi un beau retour à vélo pour décrocher la 3e place, en 6h11:36. Timothy Van Houtem, 3e l’an dernier et déjà deux fois deuxième à l’Alpe, a pris la 7e place, en 6h17:48, juste devant Pamphiel Pareyn, 8e en 6h20:45 et vainqueur de la catégorie d’âge 25-29 ans.

Source: Belga