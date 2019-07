L’UE débloque 30 millions d’euros supplémentaires pour faire face à Ebola

L’Union européenne a débloqué 30 millions d’euros supplémentaires pour financer l’action humanitaire en République démocratique du Congo (RDC), confrontée à la plus grande épidémie d’Ebola de son histoire, a annoncé jeudi la Commission européenne. A ce jour, 1.700 personnes ont perdu la vie à cause du virus Ebola en RDC. L’épidémie a pour l’instant été confinée au Nord-Kivu et dans l’Ituri, deux provinces situées à l’est du pays et déchirées par des conflits de longue date, aggravant ainsi une situation humanitaire déjà fragile.

L’annonce faite jeudi par la Commission porte sur le montant total de l’aide humanitaire que l’UE a consacrée à la lutte contre Ebola à 47 millions d’euros depuis 2018, date à laquelle l’épidémie actuelle a été déclarée.

Le nouveau financement de l’UE permettra entre autres de renforcer le soutien aux mesures de prévention et de lutte contre les infections, ainsi qu’aux personnes ayant survécu à la maladie.

Source: Belga