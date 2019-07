La 12e édition d’Oxfam Trailwalker se déroulera à Saint-Hubert

La 12e édition d' »Oxfam Trailwalker » se déroulera pour la première fois à Saint-Hubert (province du Luxembourg) les 31 août et 1er septembre prochains, indique jeudi l’ONG Oxfam dans un communiqué. La randonnée de 100 kilomètres compte déjà 273 équipes inscrites, mais manque de bénévoles. C’est au départ de l’aérodrome militaire de Saint-Hubert que se déroulera l’édition 2019 d’Oxfam Trailwalker, une randonnée de 100 kilomètres par équipes, le samedi 31 août et dimanche 1er septembre. Pour la première fois, l’événement aura lieu dans la Grande Forêt de Saint-Hubert.

Des équipes de quatre marcheurs devront parcourir une distance de 100 kilomètres en moins de trente heures. Le but est de récolter des fonds via des parrainages ou des actions au profit d’Oxfam, notamment autour du thème de la justice climatique. À l’heure actuelle, 273 équipes se sont inscrites et près de 278.000 euros ont été récoltés. Le départ sera donné à 09h00 du matin le samedi 31 août et les derniers marcheurs devront arriver avant 15h00 le lendemain.

Quelque 140 personnes se sont déjà portées volontaires comme bénévoles, mais l’équipe d’organisation compte sur un total de 300 bénévoles pour assurer le bon fonctionnement de l’événement. L’ONG lance un appel aux Saint-Hubertois, et plus largement aux Ardennais, à participer en tant que bénévoles.

Pour la première fois, Oxfam organise simultanément « Oxfam Energywalker », une randonnée de 25 kilomètres sur un temps maximum de huit heures, également destinée à récolter des fonds pour financer des projets de l’ONG dans le monde. Cette variante a pour particularité que la marche se déroule sans manger et que les équipes sont constituées de deux à huit participants. Le départ sera donné à 10h00 du matin le samedi 31 août.

Le dimanche 1er septembre, dès 11h00, DJ’s, groupes de musique, rafraichissements et ravitaillements attendront les participants et les visiteurs.

Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 31 juillet inclus. L’an passé, l’événement a accueilli 189 équipes de quatre randonneurs, 279 bénévoles et plus de 346.000 euros ont été récoltés.

Source: Belga