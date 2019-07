Championnats du monde BMX – Heusden-Zolder touchée par la chaleur

Les championnats du monde de BMX à Heusden-Zolder se déroulent sous des températures tropicales. Elles ont obligé l’organisation à prendre des mesures afin de garantir la sécurité des participants et du public. Le programme de ces Mondiaux a commencé mardi mais les épreuves pour élites et juniors sont fixées samedi, et ce entre 13h00 et 19h30. La Belgique aura quatre coureurs au départ, mais la délégation est décapitée après le forfait d’Elke Vanhoof.

Les épreuves d’encadrement ont été frappées par la chaleur, qui a incité l’organisation à prendre plusieurs mesures : l’horaire de jeudi à été retardé en attendant des températures légèrement plus douces et le coucher du soleil, l’eau potable a été fournie gratuitement, l’utilisation de parasols a été autorisée dans les stands et des rideaux de pluie ont été utilisés pour se refroidir.

Avec près de 3.800 participants cette semaine, venus de 47 pays, l’organisation prétend qu’il s’agit du plus grand championnat du monde jamais organisé. A l’occasion du point culminant de la journée de samedi, une baisse des températures est attendue à Zolder.

Les courses se dérouleront sur la piste BMX du Circuit automobile de Zolder.

