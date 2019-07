24 Heures de Spa-Francorchamps – Mercedes en pole provisoire des 24 Heures de Spa-Francorchamps, Dries Vanthoor (Audi) 2e

Mercedes a signé la pole provisoire jeudi soir aux 24 Heures de Spa-Francorchamps automobiles grâce à l’équipage Maro Engel/Yelmer Buurman/Luca Stolz (All/P-B/All). Dries Vanthoor (Audi), deuxième, est le meilleur Belge. Les vingt premiers des qualifications disputeront la Super Pole vendredi. L’équipage Maro Engel/Yelmer Buurman/Luca Stolz a obtenu la moyenne la plus rapide à l’issue des quatre séances qualificatives (une par pilote) des 24 Heures de Spa-Francorchamps. Une pole provisoire puisque tout sera remis en jeu vendredi avec une Super Pole réservée aux 20 concurrents les plus rapides des qualifications.

Le trio a devancé l’Audi de l’équipe belge WRT de Dries Vanthoor/Alex Riberas/Frank Stippler (Bel/Esp/All), la Mercedes de Maxi Buhk/Maxi Götz/Lucas Auer (All/All/Aut), la Ferrari de Nick Cassidy/Nick Foster/Daniel Serra (N-Z/Aus/Bré) et la Porsche de Frédéric Makowiecki/Patrick Pilet/Nick Tandy (Fra/Fra/G-B).

Deux autres Belges sont parvenus à se hisser dans le Top 20 pour prendre part à la Super Pole de vendredi. Laurens Vanthoor (Porsche) a terminé 9e et Maxime Martin (Aston Martin) 19e.

Bentley fait office de grand perdant car aucune des quatre voitures présente ne s’est qualifiée, Maxime Soulet terminant 32e, juste devant Bertrand Baguette (Honda).

La Super Pole aura lieu ce vendredi à 19h05.

.

Source: Belga