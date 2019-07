En raison de la chaleur, circulation ferroviaire interrompue entre Hamont et Mol, et Mol et Hasselt

La circulation ferroviaire sera interrompue jeudi dès 10h00 entre Hamont et Mol et Mol et Hasselt en raison des conditions météorologiques extrêmes, annonce la SNCB sur Twitter. Des navettes sont mises en place.

«Il s’agit d’une mesure préventive due aux températures extrêmes», explique le porte-parole de la SNCB Dimitri Temmerman. «Sur ces lignes circulent des trains roulant au diesel qui peuvent surchauffer.»

Ce type de trains roulent également habituellement entre Anvers et Mol mais ont été retiré préventivement du réseau mercredi. «Aujourd’hui, nous les remplaçons par des trains électriques. Mais nous ne pouvons pas faire de même entre Hamont et Mol et Mol et Hasselt.»

La SNCB invite les voyageurs à consulter son site internet ou son application App SNCB avant tout départ. Mercredi, le réseau ferroviaire avait déjà subi d’importantes perturbations en raison de la chaleur.