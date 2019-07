Manger ensemble permettrait d’être plus épanoui dans son couple

Une nouvelle étude de l’Université de Lincoln a tenté de trouver un lien entre le fait de manger ensemble en couple, le fait d’apprécier son repas et d’être heureux dans sa relation.

Le fait de manger ensemble serait-il un gage de bonheur dans son couple? C’est ce qu’ont tenté de savoir des chercheurs de l’Université de Lincoln. Pour le découvrir, les chercheurs ont analysé les habitudes de 7.600 personnes. Ils ont notamment appris que 67% des couples qui mangeaient ensemble mettaient la note maximale au moment d’évaluer leur relation. A l’inverse, seulement 58% de ceux qui mangeaient séparément attribuent également cette note d’excellence.

En ce qui concerne l’appréciation du repas, 74% des couples qui mangent ensemble apprécient beaucoup ce qu’ils mangent, pour 62% chez ceux qui mangent séparément. Mais le fait de manger ensemble n’est pas le seul élément qui joue sur l’appréciation des repas. Sans surprise, l’utilisation de son smartphone ou non en mangeant a également un impact. Au total, l’étude estime que les couples utilisent leur smartphone pendant environ 14% du repas. Pourtant, les couples qui n’utilisent par leur smartphone à table apprécieraient plus leur gueuleton (69%) que les autres (64%).

« Au final, l’étude prouve un lien positif entre le fait de manger ensemble, d’apprécier ses repas et d’être heureux en couple (…). Donc, si vous voulez une relation plus épanouie tout en appréciant plus vos repas, mangez ensemble et rangez ce téléphone », concluent les chercheurs.