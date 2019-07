S’ils sont dans le même nid, les embryons d’oiseaux pourraient communiquer entre eux alors qu’ils sont toujours dans l’œuf.

Et si les embryons d’oiseaux, toujours dans l’œuf, pouvaient communiquer entre eux? C’est en tout cas ce qu’avance une étude publiée dans la revue scientifique Nature Ecology and Evolution. Dans cette étude, on apprend que les œufs pourraient communiquer entre eux pour prévenir leurs pairs d’un danger potentiel. « Nos résultats suggèrent fortement que les embryons de goélands sont capables d’échanger des informations environnementales pertinentes avec leurs frères et sœurs », expliquent les chercheurs.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont soumis des œufs de goélands à des cris d’alarme d’adultes annonçant des prédateurs. Une fois replacés en couveuse, ils se sont rendu compte que les œufs qui avaient entendu des bruits de prédateurs avaient tendance à plus vibrer que les autres. Les animaux, même ceux qui n’ont pas été soumis au cri d’alarme, sont également sortis plus tard de leur œuf que la normale. Ils ont aussi montré un comportement plus prudent que les autres.

Les chercheurs ont donc conclu que ces oiseaux pouvaient, grâce à des informations acquises socialement, s’adapter à leur environnement avant la naissance.