Gagnez des tickets pour WECANDANCE!

Cette année aura lieu la 7ème édition du festival électro WECANDANCE sur la plage de Zeebrugge. Comme à chaque édition, un large éventail de talents nationaux et internationaux seront présents sur la plage de WECANDANCE. Les festivaliers pourront cette année profiter de non pas deux, mais trois jours de musique et d’une sixième scène, faisant donc la plus grande édition jamais organisée jusqu’ici. Quant au thème proposé cette année, « Safari Nomads », il vous fera sortir du placard vos plus belles tenues à imprimés animaliers, camos et accessoires d’aventuriers. Alors à vos chapeaux de safari et préparez à trois jours de fête, de musique, de danse et de joie !