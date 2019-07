Une fillette de 9 ans s’est fait la frayeur de sa vie lorsqu’elle a été chargée par un bison d’une tonne dans le parc national de YellowStone, aux Etats-Unis. Quand l’animal a foncé, les parents ont préféré se sauver, pensant d’abord à eux avant de protéger leur fille, livrée à elle-même.

Si l’identité de cette famille n’a pas été révélée, on peut d’ores et déjà dire que l’incident s’est produit dans le secteur d’Old Faithful Geyser, à Yellowstone. Des témoins racontent qu’un groupe d’une cinquantaine de personnes circulait près du bison pesant près d’une tonne et mesurant 1m50.

Embêté depuis vingt minutes, l’animal a fini par charger les personnes autour de lui. A proximité directe, une petite fille de 9 ans n’a pas réussi à l’éviter. Fait étonnant, ses parents se situaient juste à côté et ont couru dans la direction opposée à celle de leur fille, ne pensant pas à la protéger.

La charge puissante de la bête l’a faite voler à plusieurs mètres de là, comme on peut le voir sur cette vidéo abc News. Elle a alors été ramenée à son logement par ses parents, avant d’être examinée par un membre du staff médical du parc national.

Donner de l’espace aux animaux

Désormais, une enquête est en cours pour déterminer les torts de chacun des acteurs dans cette scène qui aurait pu finir de façon dramatique. Le parc de Yellowstone a toutefois rappelé: « Lorsqu’un animal se trouve près d’un sentier, d’une promenade, d’un terrain de stationnement ou dans une zone aménagée, donnez-lui de l’espace. »

« Restez à une distance de 20 mètres de tous les gros animaux – bisons, wapitis, mouflons d’Amérique, cerfs, orignaux et coyotes – et à au moins à 200 mètres des ours et des loups. Au besoin, faites demi-tour pour éviter d’interagir avec un animal sauvage à proximité », a conclu le parc dans un communiqué.