Sept Belges assurés d’être à Tokyo où la Belgique pourrait compter jusqu’à 252 athlètes !

Les Jeux Olympiques d’été de la XXXIIe olympiade s’ouvrent dans un an exactement à Tokyo. Il est bien entendu très prématuré de fixer le nombre d’athlètes qui porteront les couleurs de la Belgique dans la capitale japonaise. Le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) s’est quand même avancé à donner des chiffres. Il a fixé le nombre minimum d’athlètes à 102, à savoir le nombre de ceux qui étaient présents à Rio en 2016, et le maximum à 252 ! « Bien sûr, tout dépend des sélections, les matches de qualification battent maintenant leur plein dans différents sports. De plus, cinq équipes sont en lice pour se qualifier pour les Jeux : l’équipe féminine de basket-ball, ainsi que les équipe féminine et masculine de hockey et de volley-ball. Supposons que ces 5 équipes se qualifient, cela fera une grande différence dans le nombre d’athlètes total du Team Belgium et nous obtiendrions alors le score maximum de 252 athlètes » précise immédiatement Olav Spahl, le Directeur Sport Elite du COIB qui sera le chef de mission de la délégation belge dans un an.

Même si ce chiffre maximum était atteint, ce qui semble raisonnablement improbable, il ne battrait pas celui des 336 Belges qui ont pris part aux Jeux de 1920 à Anvers (avec un bilan de 36 médailles dont 14 en or). Le record d’après-guerre se situe à 111 aux JO de Londres en 2012.

Pour l’heure, six athlètes ont rempli les critères de sélection: la championne olympique de l’heptathlon Nafissatou Thiam et les deux marathoniens Bachir Abdi et Koen Naert, les nageurs Pieter Timmers, Fanny Lecluyse et Louis Croenen. La Belgique a également obtenu une place en voile en classe Laser Radial (dames) grâce au titre mondial 2018 d’Emma Plasschaert. En bonne logique, elle devrait revenir à cette dernière. Toutefois, en cas d’imprévu, elle pourrait être remplacée.

Car comme le souligne le successeur d’Eddy De Smedt : « il reste encore 12 mois avant le 24 juillet 2020, la santé de l’athlète est un facteur important, les blessures par exemple ne sont pas prévisibles. »

S’il reste douze mois avant l’ouverture des Jeux, la date limite pour établir la sélection définitive est fixée au 6 juillet 2020.

Les Jeux Olympiques se dérouleront du 24 juillet au 9 août 2020.

Source: Belga