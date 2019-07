Les Belges à l’étranger – Le Celtic déroule en préliminaire de C1, Bolingoli-Mbombo sort sur blessure

Le Celtic Glasgow a fait un très grand pas vers une qualification au 3e tour de la qualification de la Ligue des Champions de football mercredi grâce à son large succès 5-0 contre les Estoniens de Kalju au 2e tour préliminaire aller de la compétition. Le match retour est prévu mardi prochain. Transféré depuis le Rapid Vienne cet été, Boli Bolingoli-Mbombo n’a pas pu savourer la victoire. Titulaire, il a dû céder sa place à la 37e minute en raison d’une blessure. Le Celtic venait alors d’inscrire son premier but via Kristoffer Ajer (36e). Ryan Christie sur penalty (44e) et Leigh Griffiths (45e+3) se sont chargés de tuer tout suspense avant la pause. En deuxième mi-temps, Christie s’est offert un deuxième but (65e) et Callum McGregor (77e) a fixé le score à 5-0.

En cas de qualification, le Celtic rencontrera le vainqueur de Cluj – Maccabi Tel Aviv. Les Roumains ont gagné 1-0 le match aller.

Source: Belga