Le Brussels et le Spirou s’affronteront en poules

Le Brussels et le Spirou Basket s’affronteront dans le groupe E de la FIBA Europe Coupe. Tel a été le verdict du tirage au sort qui s’est déroulé mercredi à Münich, en Allemagne. Respectivement troisième et quatrième du défunt championnat de Belgique, les deux formations belges étaient directement qualifiées pour la phase de groupes à l’instar de dix autres clubs. Dix autres devront passer un tour de qualification pour décrocher cinq billets. Les quinze autres places dans la phase de poules seront attribuées à des clubs issus de la Ligue des Champions.

Bruxellois et Carolos seront en poule avec le vainqueur du match entre les Suédois du Kfum Boras et des Turcs du SK Karsiyaka ainsi que le perdant du duel comptant pour le premier tour qualificatif de la Ligue des Champions entre les Portugais de Benfica et les Néerlandais du Donar Groningue.

La Belgique compte également deux clubs en Ligue des Champions. Ostende est directement qualifié pour la phase de poules en qualité de champion de Belgique alors qu’Anvers, vice-champion, devra passer un tour préliminaire.

Les Giants affronteront le vainqueur du premier tour qualificatif entre les Suédois de Södertälje et les Bulgares de Botevgrad les 26 (en déplacement) et 29 septembre (à domicile). Une victoire permettrait au 3e du dernier Final Four de rejoindre les poules alors qu’une défaite enverrait les Anversois en FIBA Europe Coupe, dans le groupe G, celui où se trouvent déjà les Russes de l’Enisey Krasnoyarsk.

