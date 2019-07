EYOF 2019 – Trois médailles mercredi portent à quatre le total de la Belgique après quatre jours

Après la médaille d’argent de Jente Hauttekeete dans le décathlon mardi, les athlètes du Team Belgium ont ajouté trois médailles à leur collection lors de la 3e journée du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) mercredi à Bakou, en Azerbaïdjan. En judo, Robbe Demets a décroché la médaille d’argent en catégorie des -55 kg, tandis que Céline Dierickx a remporté la médaille de bronze en -48 kg. En athlétisme, Liefde Schoemaker est montée sur la 2e marche du podium du 400 m qu’elle a couru en 53.85 secondes. Sten Geenens a assuré sa place en finale du saut en hauteur garçons grâce à sa barre effacée à 1m99 au 3e essai. Il s’est classé 10e des 12 qualifiés. La finale se déroulera vendredi après-midi.

En gymnastique artistique, l’équipe féminine, composée de Charlotte Beydts, Jutta Verkest et Margaux Dandois, a pris la 6e place de la finale par équipes avec un total de 99.000 points.

Sur le plan individuel, Jutta Verkest s’est qualifiée pour les finales du concours général (49.050) et des barres asymétriques (13.000). Margaux Dandois sera elle présente en finale aux barres asymétriques (12.600). Elle est aussi la première remplaçante dans la finale du concours général (47.950).

En tennis, Noah Merre s’est qualifié pour les quarts de finale du simple garçons en battant 6-2, 6-3 le Portugais Daniel Ivanov. Son prochain adversaire sera le Tchèque Hynek Barton.

Noah Merre retrouvera Barton en demi-finale du double. La paire que Merre forme avec Alessio Basile s’est en effet qualifiée pour le dernier carré du double en écartant les Turcs Erden Er et Torgan Tokac 6-2, 5-7, 11/9. Les Belges affronteront pour une place en finale les Tchèques Hynek Barton et Matthew Donald.

Juliette Bovy et Hanne Vandewinkel ont rejoint les demies du double jeunes filles grâce à leur succès en quarts aux dépens des Françaises Océane Babel et Maëlle Leclercq 6-3, 3-6 et 10/7. Les Russes Ekaterina Maklakova et Marlia Sholokhova seront jeudi leur ultime obstacle avant la finale.

En natation, Roos Vanotterdijk s’est qualifiée pour la finale du 100 m papillon en remportant la 1e demi-finale en 59.65 secondes. La finale aura lieu jeudi.

En relais, les Belges ont pris la 7e place du 4×100 m nage libre tant chez les garçons que chez les filles. Chez les garçons, Jens Ausloos, Loeka David, Abel Devos et Elias Meeus ont signé le chrono de 3:30.05 dans une finale que les Britanniques ont remportée en 3:26.71.

Chez les filles, Zinke Delcommune, Marie Maerevoet, Roos Vanotterdijk et Marie-Alix Witters ont couvert les huit longueurs de bassin en 3:53.18. Les Russes se sont imposées en 3:45.10.

Après deux victoires conte la Tchéquie et la Bulgarie, les U19 masculins se sont inclinés face à l’Italie 3-1 (25-21, 34-32, 22-25, 25-20). Les Belges, 2es du groupe B, joueront vendredi leur demi-finale face à la Russie, première du groupe A.

La Belgique a dominé l’Italie 76-63 (repos 36-36) dans son 3e match de poule du tournoi de basket jeunes filles. Les Belges, battues par les Russes (61-55) dans leur premier match et par la France (67-55) dans leur deuxième, terminent 3es du groupe A. Elles joueront pour les places 5 à 8. La Turquie sera leur premier adversaire vendredi.

Source: Belga